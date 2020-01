LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern setzt Zeichen gegen Antisemitismus

28.01.2020, 09:54 Uhr | t-online.de, dak

Die WWK Volleys Herrsching wollen in den Audi Dome umziehen. Das erste Spiel der Volleyball-Bundesligisten dort soll am 1. April in den Playoff-Viertelfinals der Volleyball-Bundesliga (VBL) stattfinden. Die VBL habe die Ausnahme bereits genehmigt. Der Tabellensechste möchte aber am liebsten ganz umziehen, da die jetzige Spielstätte nur tausend Zuschauer fasst und nicht den Statuten der VBL entspricht. Der 6.500 Besucher umfassende Audi Dome entspricht jedoch auch nicht den Statuten – der Videowürfel hängt zu tief.

Der FC Bayern München hat am Montagabend in der Montgelasstraße in München ein Erinnerungszeichen für zwei ehemalige Vereinsmitglieder, Wilhelm Neuburger und Hugo Railing, sowie deren Ehefrauen Irene und Hedwig übergeben. Das berichtet der Klub auf seiner Webseite. Beide Mitglieder waren jüdischer Herkunft und wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Anlass war der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar.

