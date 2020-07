Schwerer Unfall

70-jähriger Motorradfahrer prallt gegen querendes Auto – tot

21.07.2020, 10:07 Uhr | dpa

Nach einem Unfall in Dietramszell ist ein Motorradfahrer verstorben. Der Mann ist mit einem querenden Pkw zusammengekracht. Er verstarb im Krankenhaus.

Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer aus München ist in Dietramszell (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) auf einer Kreuzung gegen ein querendes Auto geprallt und gestorben.

Der Motorradfahrer war am Montag in Richtung Bad Tölz unterwegs, als er wohl ein Stoppschild übersah und daraufhin gegen den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 22-Jährigen fuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurde der 70-Jährige durch den Aufprall von seinem Motorrad geschleudert.



Mit einem Hubschrauber wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später gestorben ist. Der 22-jährige Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt.