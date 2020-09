Staatsanwaltschaft und Polizei involviert

Großangelegte Drogenrazzia gegen 21 Polizisten in Bayern

23.09.2020, 12:02 Uhr | t-online, AFP, MEM

In Bayern hat am Mittwoch eine großangelegte Drogenrazzia gegen 21 Polizisten stattgefunden. Verdächtigt werden vor allem Beamte aus der Landeshauptstadt München – die Razzia läuft noch.

Polizei und Staatsanwaltschaft sind in Bayern mit einer großangelegten Drogenrazzia gegen Polizeibeamte vorgegangen. Unter Verdacht stehen 20 Münchner Polizisten sowie ein weiterer Polizist der bayerischen Bereitschaftspolizei, teilten das bayerische Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft München I am Mittwoch mit. An der noch laufenden Razzia waren demnach 18 Staatsanwälte und mehr als 90 LKA-Ermittler beteiligt.

Hintergrund ist der Verdacht auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Anti-Dopinggesetz. Gegen einzelne Beamte werde auch wegen des Verdachts der Verfolgung Unschuldiger oder Strafvereitelung im Amt ermittelt.



Polizei in Deutschland unter Beschuss

Die Ermittlungen waren 2018 ins Rollen gekommen, nachdem ein mutmaßlicher Drogenhändler vor Gericht angegeben hatte, mit Polizisten zusammengearbeitet zu haben.

In letzter Zeit gerät die Polizei in Deutschland immer mehr unter Beschuss. Bereits zuletzt kam heraus, dass in Nordrhein-Westfalen ein rechtsextremes Netzwerk in der Polizei existierte, das aufgedeckt werden konnte.