Unfall in München

Frau wird Fingerkuppe von ICE-Tür abgetrennt

25.09.2020, 18:55 Uhr | t-online

Ein technischer Fehler in einem ICE hat in München für einen Unfall gesorgt. Dabei geriet die Hand einer Frau zwischen die Tür des Zuges –und trennte ihr eine Fingerkuppe ab.

Am Mittwoch hatte sich eine Frau am Hauptbahnhof in München die Hand in der Tür eines ICEs eingeklemmt. Dabei wurde ihre Fingerkuppe abgetrennt. Weil sich die Türen des Zuges nicht von selbst öffneten, löste der Zugführer einen manuellen Türöffnungsvorgang aus.

Beim betroffenen Zugteil blieb dennoch die eine Seite der Tür geschlossen. Die 54-Jährige wollte durch die halb geöffnete Tür einsteigen. Diese hielt sie mit der linken Hand auf. Als sich die Tür unvermittelt schloss, klemmte sie die Hand der Reisenden ein.

Eine vor Ort befindliche Ärztin leistete bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Die Frau kam in ein Münchner Klinikum. Die Bundespolizei ermittelt zum Unfallhergang.