Totalschaden entstanden

Feuer zerstört Lastwagen in München

26.12.2020, 13:10 Uhr | dpa, t-online

Was vom Lkw übrig ist: Ein Feuer hat einen Totalschaden an einem Lastwagen verursacht. (Quelle: Twitter/Berufsfeuerwehr München)

In München ist ein Lastwagen in der Nacht in Flammen aufgegangen. Das Feuer hat den Wagen komplett zerstört.

Ein Feuer hat in München einen geparkten Lastwagen erheblich beschädigt. Das Führerhaus des Dreiachsers war in der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte.



Feuerwehr im Einsatz: Ein Lkw ist ausgebrannt. (Quelle: Einsatzfoto Berufsfeuerwehr München)



Das Feuer wurde zunächst in der Teutoburger Straße gemeldet, der Lkw befand sich jedoch in der Sachsenstraße, so die Feuerwehr. Es habe fast eine halbe Stunde gedauert, bis die Einsatzkräfte den Brand gelöscht hatten und alle Glutnester gefunden und abgelöscht waren. Laut Feuerwehr ist ein Totalschaden entstanden.



Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelte die Polizei. Führerhaus, Verladekran und Ladefläche wurden zerstört. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.