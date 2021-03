Verdächtiger in U-Haft

Falscher Arzt soll im Impfzentrum Rosenheim gearbeitet haben

27.03.2021, 17:25 Uhr | dpa

Der Eingang eines Impfzentrums (Symbolbild): In Rosenheim soll dort ein falscher Arzt gearbeitet haben. (Quelle: localpic/imago images)

Im Impfzentrum von Rosenheim soll ein falscher Arzt tätig gewesen sein. Der Mann wurde festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Ein Mann soll ohne Zulassung als Arzt im Rosenheimer Impfzentrum tätig gewesen sein. Seine Approbation habe der 49-Jährige möglicherweise gefälscht, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Kriminalpolizei Rosenheim und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln nach einer Anzeige der Betreiber des Impfzentrums.

Bei Durchsuchungen mehrerer Objekte wurden dem Sprecher zufolge am Freitag Dokumente sichergestellt. Der Mann aus dem Landkreis München wurde festgenommen. Der Ermittlungsrichter ordnete am Samstagnachmittag Untersuchungshaft wegen der Vorwürfe der Urkundenfälschung und des Betrugs an.

Ob der Verdächtige selbst Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht hat, wird noch ermittelt. Mögliche Folgen für in Rosenheim Geimpfte waren laut dem Sprecher zunächst nicht bekannt. "Es hat sich niemand gemeldet, der gesundheitliche Probleme gehabt hätte."