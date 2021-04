Inzidenz unter 100

Corona-Notbremse in München trittt in Kraft

04.04.2021, 09:18 Uhr | dpa

In der bayerischen Landeshauptstadt ist die Inzidenz weiter gesunken. Trotzdem treten schärfere Corona-Regeln in Kraft.

In München gelten ab Sonntag schärfere Corona-Bestimmungen. In der vergangenen Woche hat die Zahl der Neuinfektionen den kritischen Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner drei Tage in Folge überschritten. Am Sonntag lag die Inzidenz nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am frühen Morgen jedoch nur noch bei 94,5.

Die Notbremse sieht unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr vor. Museen und viele Geschäfte müssen dann wieder schließen. Auch Kontakte müssen eingeschränkt werden.