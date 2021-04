Bitte an Bundespräsidenten

Kardinal Marx verzichtet nach Kritik auf Großes Verdienstkreuz

27.04.2021, 16:47 Uhr | t-online, AFP

Reinhard Kardinal Marx Erzbischof von München und Freising beim Gottesdienst (Archivbild): Er will eine Auszeichnung nicht annehmen. (Quelle: FutureImage/imago images)

Kurz vor der geplanten Verleihung des Großen Verdienstkreuzes an den Münchner Kardinal Marx hat dieser den Bundespräsidenten gebeten, ihm die Auszeichnung nicht zu verleihen.

Nach massiver Kritik von Missbrauchsopfern verzichtet der Münchner Kardinal Reinhard Marx auf die für Freitag geplante Auszeichnung mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Marx bitte Steinmeier, die Verleihung nicht vorzunehmen, erklärte ein Sprecher des Erzbistums am Dienstag in München. Der Kardinal selbst begründete den Schritt mit Rücksicht auf diejenigen, die an der geplanten Verleihung Anstoß nähmen.

"Meine große Bitte an Sie ist, die Auszeichnung nicht vorzunehmen", heißt es in dem Schreiben vom 27. April, das auf der Wesbite des Erzbistums veröffentlicht worden ist. "Ich bin überzeugt, dass das mit Rücksicht auf diejenigen, die offensichtlich an der Auszeichnung Anstoß nehmen, und insbesondere mit Rücksicht auf die Betroffenen, der richtige Schritt ist." Weiter heißt es: "Selbstverständlich möchte ich auch dem Amt des Bundespräsidenten keinen Schaden zufügen."

Gegen die Entscheidung, Marx mit dem Verdienstkreuz mit Stern und damit der vierthöchsten Stufe der acht Stufen des Verdienstordens auszuzeichnen, hatte unter anderem der Betroffenenbeirat des Erzbistums Köln offen protestiert. Der Beirat beklagte, "der Vorwurf der Vertuschung" sei bei einigen deutschen Kirchenfürsten noch längst nicht ausgeräumt – dies sei auch bei Marx der Fall. Für Betroffene wäre die Ehrung kaum zu ertragen.