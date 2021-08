Ende der kostenlosen Tests

Tausende Impfanmeldungen nach MPK-Beschluss

13.08.2021, 10:10 Uhr | t-online

Bald soll es keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben. Das hat zur Folge, dass sich in München jetzt viel mehr Menschen impfen lassen wollen.

Der Bund-Länder-Beschluss zum Ende der kostenlosen Bürgertests am 11. Oktober wirkt sich offenbar unmittelbar auf die Impfbereitschaft in München aus. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hatten sich bereits Mittwochfrüh – also nur Stunden nach dem Beschluss – 2.500 Personen neu im Impfportal registriert.



Zuletzt hatten sich täglich nur etwa 500 Personen angemeldet. 1.770 der Neuregistrierten von Mittwoch haben sofort einen Termin im Impfzentrum Riem vereinbart. Am Donnerstag kamen wieder 2.500 neue Anmeldungen für die Impfung gegen das Coronavirus hinzu.

Impfung ohne Termin möglich, Angebot der Familienimpfung

Im Impfzentrum Riem können sich Personen ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland auch ohne Termin impfen lassen. Um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, wird aber um eine Terminvereinbarung über das Impfportal gebeten.



Auch Menschen, die ihren Erstwohnsitz nicht in München haben, können sich impfen lassen. Zudem gibt es ein Angebot zur Familienimpfung von Jugendlichen ab 12 Jahren ohne Vorerkrankung und ihren Eltern. Grundsätzlich ist der Impfstoff frei wählbar. Auch in Arztpraxen oder bei Impfaktionen kann man sich impfen lassen.