IAA-Proteste in München

Klimaaktivisten treffen auf Polizei – Rangeleien am Odeonsplatz

09.09.2021, 07:57 Uhr | t-online

Polizeistreife bei der IAA in München (Archivbild): Beamte sind auf Aktivisten an der U-Bahnstation Odeonsplatz aufeinandergetroffen. (Quelle: aal.photo/imago images)

Eine Auseinandersetzung zwischen Klimaaktivisten und Polizisten sorgt in München für Aufregung. In einer U-Bahn-Station wurden mehrere Personen kontrolliert.

In München sind am Mittwochabend Klimaaktivisten und Polizeibeamte am Odeonsplatz aneinander geraten. Laut einem Sprecher der Münchner Polizei habe es Hinweise gegeben, dass die Gruppe mit rund 30 Personen geplant hätte, einen IAA-Ausstellungsort zu stören.

Gegen 19 Uhr trafen die Beamten und Aktivisten an der U-Bahnstation Odeonsplatz aufeinander. Auf Twitter machten Aufnahmen der Auseinandersetzung die Runde.



IAA-Protest in München: Treffen am Odeonsplatz eskaliert

In einer Pressemitteilung der Polizei München heißt es, dass einige Menschen bei Kontrollen massiven Widerstand geleistet hätten – und sich aneinander geklammert hätten.

Daher hätten die Beamten die Personen "zwangsweise" voneinander trennen müssen. Ermittelt wird demnach wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Erschleichen von Leistungen. Der Einsatz in der U-Bahn-Station war gegen 20.30 Uhr beendet.