Wer vermisst diesen Hund?

Dackel fährt alleine mit S-Bahn nach München

28.10.2021, 17:50 Uhr | t-online, dpa

S-Bahn-Fahren statt Gassigehen: Ein Dackel hat sich in Bayern allein zu einer Bahnfahrt nach München aufgemacht. Nun sucht die Polizei nach seinem Besitzer. Der Hund trug auffälligen Halsschmuck.

Ein Rauhaardackel beschäftigt die Bundespolizei in München. Der Hund habe in Grafing bei München offenbar ohne Besitzer am S-Bahnsteig gestanden und sei dann in die Bahn Richtung Innenstadt eingestiegen, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Zwölf Stationen lang fuhr der Dackel so mit dem Zug mit. Mitreisende in der S4 verständigten die Behörden. "Am Ostbahnhof nahmen sich Beamte dem zutraulichen Fundhund an und versuchten ihn zu 'vernehmen'", heißt es in der Polizeimitteilung weiter. "Auf die Verabreichung von Wasser, Trockenfutter und Streicheleinheiten reagierte er aber nur mit liebevollen Blicken."

Hund wartet im Tierheim auf Besitzer

Nun sucht die Polizei nach Herrchen oder Frauchen des gepflegten Tieres vermutlich mittleren Alters. Der Rauhaardackel (möglicherweise auch ein Mischling) habe ein rotes Halsband mit rotem Blinklichtanhänger getragen, hieß es. Da er keine Hundemarke bei sich hatte und offensichtlich nicht gechipt war, wurde er dem Tierschutzverein des Landkreises Ebersberg übergeben.

Wer Informationen zu dem Hund oder Eigentümer hat, wird gebeten, sich an die Fundtierauffangstation des Tierschutzvereins Landkreis Ebersberg e.V. zu wenden. Telefonnummer: 08092/2470646.