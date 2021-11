Zeugen gesucht

Polizei ermittelt nach Einbruchserie in München

23.11.2021, 16:42 Uhr | t-online

Drei Einbrüche in Wohnhäuser an einem Tag: Während die Täter bei zwei Versuchen auf frischer Tat ertappt wurden, machten sie in einer Wohnung reiche Beute.

In München fahndet die Polizei nach einer Einbruchserie nach den Tätern. Am Montag hatte es drei Einbrüche in Wohnungen und Häuser gegeben. Die Diebe hatten mehrere Zehntausend Euro Beute gemacht.

Zunächst ist ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in München eingebrochen. Der 27-jährige Bewohner wurde gegen 2.30 Uhr durch Geräusche an der Eingangstür geweckt. Er konnte nach Angaben der Polizei den Täter dabei beobachten, wie er versuchte, die Tür zu öffnen. Er leuchtete dem Bewohner jedoch ins Gesicht und konnte unerkannt flüchten.

Bewohnerin vertreibt Einbrecher in München

Mehr Erfolg hatten Einbrecher in Nymphenburg. Hier gelang es den Tätern in eine Wohnung im Erdgeschoss einzusteigen. Sie hebelten dazu die Terassentür gewaltsam auf. Aus dem Haus stahlen die Unbekannten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Eigentümer bemerkten den Schaden erst später. Der Zeitraum des Einbruchs wird daher auf 8.30 bis 19 Uhr geschätzt.

Am frühen Abend ereignete sich dann ein weiterer Fall in Stockdorf . Im Gebäude trafen sie dann allerdings auf die Bewohnerin. Als sie die Polizei verständigte, konnten die Einbrecher flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung zeigte keinen Erfolg.

Hinweise zu Einbrüchen in München erbeten

Die Polizei München bittet in allen drei Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zu den angegebenen Zeiträumen ungewöhnliche Beobachtungen

im Bereich der Vollmannstraße, Jakobistraße, Hitzestraße und Pachmayrplatz in Denning,

im Bereich der Wotanstraße, Walhallastraße und Fafnerstraße in Nymphenburg

oder der Zugspitzstraße, Bahnstraße und Zweigstraße in Stockdorf

gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 089/2910-0 zu melden.