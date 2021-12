München

Bombenexplosion: Schwerverletzter aus Baden-Württemberg

02.12.2021, 14:18 Uhr | dpa

Nach der Explosion einer Fliegerbombe in München ist am Donnerstag bekannt geworden, dass es sich bei einem der vier Verletzten um einen Mann aus Baden-Württemberg handelt. Nach Angaben der Polizei stammt der 62 Jahre alte Bauarbeiter aus dem Zollernalbkreis.

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwochmittag auf einer Baustelle der Deutschen Bahn entlang der Bahnstrecke explodiert, die zum Münchner Hauptbahnhof führt. Nach der Explosion am Mittwoch war der Bauarbeiter schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden.

Durch die Wucht der Detonation sei ihm fast ein Bein abgerissen worden. Ein interdisziplinäres Team habe das Bein rekonstruieren können, inzwischen sei es auch wieder durchblutet, hieß es vom Universitätsklinikum rechts der Isar. Zwei weitere Bauarbeiter erlitten ein Knalltrauma und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Ein Passant wurde von einem umherfliegenden Stein am Kopf getroffen und verletzt.

Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass in dem Fall wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt wird. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft München I besteht ein solcher Verdacht, wie die Polizei mitteilte. Bohrarbeiten sollen die Explosion herbeigeführt haben.