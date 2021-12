Am Münchner Hauptbahnhof

Angreifer verletzt Mann mit Messer schwer – Festnahme

06.12.2021, 12:29 Uhr | dpa

In München ist es nach einem Streit zwischen zwei Personen zu einer Messerattacke gekommen. Ein Mann musste notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden.

Ein unbekannter Angreifer hat am Sonntagabend einen Mann mit einem Messer am Münchner Hauptbahnhof schwer verletzt. Am Montagvormittag konnte der mittlerweile identifizierte Tatverdächtige von Spezialkräften der Bundespolizei festgenommen werden.

Die beiden Männer sollen sich nach Angaben der Polizei bereits am Bahngleis gestritten haben. Als sie am Sonntagabend dann im Zug erneut aufeinandertrafen, kam es zu dem Angriff.

Der verletzte Mann wurde noch in der Nacht operiert. Da der Angreifer zunächst fliehen konnte, sperrte die Polizei die Gleise zeitweise komplett, so dass der Bahnverkehr stillgelegt war. Die Polizei wollte so verhindern, dass der mutmaßliche Täter mit dem Zug entkommen konnte. Laut BR seien gegen 19.30 Uhr die Gleise wieder freigegeben worden.