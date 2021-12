Opfer blutete stark

22-Jähriger am Hals verletzt – Polizei fahndet nach Mann

07.12.2021, 19:33 Uhr | t-online

Bei einer Fahndung bittet die Polizei in München um Hinweise aus der Bevölkerung: Gesucht wird ein 24-Jähriger, der einen 22-Jährigen schwer verletzt haben soll.

Die Polizei München sucht mit Bildern nach dem 24-jährigen Ahmad Elyas Yassin Alsabbagh. Er ist laut den Beamten dringend tatverdächtig, einen 22-Jährigen schwer verletzt zu haben.

Das Opfer wurde am Dienstagmorgen gegen 0.15 Uhr im sechsten Stock eines Treppenhauses im Münchner Stadtteil Maxhof von anderen Bewohnern aufgefunden. Demnach blutete der 22-Jährige stark, er wurde nach ersten Erkenntnissen durch einen spitzen Gegenstand am Hals verletzt. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.

Fahndung in München: Tatverdächtiger spricht gebrochenes Deutsch

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. Bei seiner Flucht trug er dunkle Kleidung und keine Schuhe. Es sei laut Polizei nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann bereits umgezogen hat.

Der Syrer ist circa 1,70 Meter groß, schlank und spricht gebrochenes Deutsch sowie Arabisch. Nach Angaben der Polizei ist er ohne festen Wohnsitz.