Einsatz der Fliegerstaffel

Illegale Einreise auf Güterzug – Bundespolizei schnappt Schleuser

12.12.2021, 12:03 Uhr | t-online, ads

Ein Luftbild zeigt die Stelle, an der die Männer die Plane des Güterzugs aufgeschlitzt hatten und mitgereist waren: Sie wurden mitsamt der Schleuser festgenommen. (Quelle: Bundespolizeidirektion München)

In München haben zwei illegal eingereiste Männer die Bundespolizei zu ihren Schleusern geführt. Sie waren von einem Güterzug abgesprungen. Für die Aktion waren auch Hubschrauber im Einsatz.

Zwei Männer waren unbefugt auf den Gleisen des Rangierbahnhofs München-Ost unterwegs und riefen so die Bundespolizei auf den Plan. Mithilfe einer Fliegerstaffel konnten auch ihre Schleuser festgenommen werden, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilt.

Demnach alarmierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei am Samstagmorgen über die beiden Personen, die offenbar auf einem Güterzug illegal aus der Türkei nach Deutschland eingereist und dann geflüchtet waren.

Illegale Einreise nach München: Polizei nimmt vier Männer fest

Gemeinsam mit einer Fliegerstaffel suchten Streifenwagen die Gegend ab und entdeckten am Bahnhof Berg am Laim einen Wagen, in dem sich vier Männer befanden, von denen zwei der Personenbeschreibung ähnelten. Bei der Kontrolle fanden die Beamten heraus, dass die beiden 42 und 50 Jahre alten Männer nach ihrem Absprung vom Güterzug von den 37 und 25 Jahre alten Schleusern mit dem Auto abgeholt worden waren.

Per Helikopter konnte dann auch der passende Güterzug gefunden werden, in dem die illegal Reisenden ihr Gepäck gelassen hatten. Das Polizeipräsidium München hat den Fall der Schleusung und unerlaubten Einreise übernommen.