München

Söder verschiebt wegen Corona Neujahrsempfang in den Sommer

14.12.2021, 14:47 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Pandemie muss der traditionelle Neujahrsempfang des bayerischen Ministerpräsidenten auch Anfang 2022 ausfallen. Nach Angaben von Regierungschef Markus Söder (CSU) soll der Termin aber "im Sommer" nachgeholt werden. In der aktuellen Lage sei eine solche Veranstaltung nicht durchführbar, betonte Söder am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Wann der genaue Nachholtermin ist, ließ er aber offen.

Am Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten nehmen normalerweise bis zu 2000 Gäste teil, darunter auch hochrangige und prominente Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Religion und Sport. Er findet eigentlich immer Anfang Januar in den 20 Sälen der Münchner Residenz statt. Beim Defilee werden die Gäste von Söder und seiner Frau Karin Baumüller-Söder persönlich begrüßt.

Auch in diesem Jahr war der Neujahrsempfang der Pandemie zum Opfer gefallen. 2011 musste er ebenfalls ausfallen - damals hatte ihn Söders Vorgänger Horst Seehofer (CSU) aus Kostengründen gestrichen.