Polizei ermittelt

Frauenleiche in Münchner Villenviertel gefunden

13.01.2022, 12:51 Uhr | MaM, t-online

Polizeiabsperrung vor Einsatzfahrzeugen (Symbolbild): Die Frau wurde am Montag tot in ihrer Wohnung entdeckt. (Quelle: U.J. Alexander/imago images)

Im Münchner Westen ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Im Erdgeschoss ihrer Villa-Wohnung wurde sie offenbar Opfer eines Tötungsdelikts.

Im Münchner Villenviertel Obermenzing ist am Montag die Leiche einer Frau gefunden worden, das teilte die Polizei auf Anfrage von t-online mit. Zunächst hatte die "Bild" berichtet.

Ersten Informationen zufolge sei die Frau tot in ihrer Erdgeschosswohnung in der Münchhausenstraße aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Tötungsdeliktes. Weitere Informationen sollen am frühen Nachmittag bekannt gegeben werden.