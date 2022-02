In belgischer Unterkunft

Fahnder fassen Mann nach versuchter Tötung in München

10.02.2022, 15:52 Uhr | t-online

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug (Symbolfoto): Fahnder haben einen mutmaßlichen Gewaltverbrecher in Brüssel gefangen. (Quelle: Jens Büttner / ZB/dpa)

Am Freitag soll ein Mann eine Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Wegen versuchter Tötung wurde gegen ihn gefahndet – nun endete die Suche in Belgien.

Ein 24-jähriger Mann ist am Mittwoch wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt festgenommen worden. Das berichtet die Polizei München. Nachdem der Bewohner eines Wohnprojekts für unbegleitete Flüchtlinge am vergangenen Freitag mutmaßlich eine Betreuerin angegriffen hatte, wurde er nun in Belgien gefasst.

Dem Polizeibericht zufolge habe der Mann die Frau mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt. Nach der Tat habe er sich ins Ausland abgesetzt. Das hatten die Ermittlungen ergeben, in deren Verlauf mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren.

Die Festnahme erfolgte der Polizei zufolge am Mittwoch in einer Geflüchtetenunterkunft in Brüssel. Die Münchener Staatsanwaltschaft werde der Polizei zufolge nun um eine Auslieferung des mutmaßlichen Täters bitten.