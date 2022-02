Unfall in München

Passanten stellen Auto wieder auf vier Räder

19.02.2022, 15:12 Uhr | dpa

Einsatzwagen mit Blaulicht in München (Symbolbild): Der Mann wurde mit Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: aal.photo/Max Ludwig/imago images)

Ein 80-jähriger Mann ist mit seinem Auto im Münchner Stadtteil Neuhausen verunglückt. Krankenschwestern, die sich im Wagen dahinter befanden, haben erste Hilfe geleistet.

Passanten haben nach einem Unfall in München ein umgekipptes Auto wieder aufgerichtet: Ein 80-Jähriger war am Samstag mit seinem Auto gegen eine Leitplanke in Neuhausen geschleudert. Das Auto überschlug sich daraufhin und blieb auf der Seite liegen.



Zwei Krankenschwestern, die den Unfall aus dem dahinter fahrenden Auto beobachtet hatten, eilten dem Mann zur Hilfe. Weitere Passanten stellten das Auto wieder auf alle vier Räder. Der Mann kam mit Prellungen in ein Krankenhaus.



Die Ursache für den Unfall sei bislang nicht bekannt. Die Ersthelfer sicherten den Unfallort ab und versorgten den 80-jährigen Fahrer des Unfallwagens, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.