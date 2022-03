München

2000 Menschen fordern mit Menschenkette Ende des Krieges

05.03.2022, 14:08 Uhr | dpa

Mit einer Menschenkette vom ukrainischen zum russischen Konsulat haben in München etwa 2000 Menschen ein Kriegsende gefordert. Alles sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Einige Teilnehmer forderten, der russische Präsident Wladimir Putin müsse sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten.

In Deutschland waren für Samstag zahlreiche Friedensdemonstrationen im mehreren Städten angekündigt, allein in Hamburg wurde mit rund 50.000 Teilnehmern gerechnet.

In Bayern hatte es in den vergangenen Tagen vielerorts Demos gegen den russischen Angriff auf die Ukraine vor etwa eineinhalb Wochen gegeben. Allein am Mittwochabend waren dafür gut 45.000 Menschen in München zusammengekommen.