München

Bayernweite Trauerbeflaggung für Terror-Opfer

09.03.2022, 12:33 Uhr | dpa

Mit einer landesweiten Trauerbeflaggung wird am Freitag auch in Bayern der Opfer terroristischer Gewalt gedacht. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ordnet dies aus Anlass des Nationalen Gedenktags an, wie die Staatskanzlei am Mittwoch in München mitteilte. Das Bundeskabinett hatte am 16. Februar beschlossen, ab diesem Jahr jährlich am 11. März diesen Gedenktag zu begehen. Die Trauerbeflaggung wird dann an allen staatlichen Dienstgebäuden in Bayern für einen Tag gehisst. Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind gebeten, in gleicher Weise zu verfahren.