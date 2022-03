Womöglich extremistische Hintergründe

Russin in ihrer Wohnung angegriffen und schwer verletzt

17.03.2022, 18:15 Uhr | t-online

Ein Mann attackiert sein Opfer mit der Faust (Symbolbild): Wie hier wurde eine Russin in München Opfer eines Verbrechens. (Quelle: photothek/imago images)

In München ist eine Russin von zwei Unbekannten in ihrer Wohnung attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei schließt einen extremistischen Hintergrund nicht aus.



In der Münchner Isarvorstadt haben zwei Unbekannte eine 40-jährige Frau in ihrer Wohnung attackiert und krankenhausreif geschlagen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Ein extremistischer Hintergrund könne demnach bei der Tat nicht ausgeschlossen werden. Die Täter hätten das Opfer zudem auf Russisch beleidigt.

Dem Polizeibericht zufolge hätten die beiden Männer am Montagnachmittag bei der Frau geklingelt. Als sie die Tür geöffnet hatte, attackierten die beiden Unbekannten ihr Opfer, beschimpften es und schlugen unvermittelt darauf ein. Die Frau ging durch die Schläge zu Boden und kam später mit Platzwunden im Gesicht sowie einer gebrochenen Nase ins Krankenhaus.

München: Zeugenaufruf nach Angriff auf Russin

Die Frau war erst vor wenigen Wochen nach München gezogen. Nach den bisher unbekannten Tätern läuft derzeit eine Fahndung. Die Täter wurden vom Opfer als etwa 1,85 Meter groß beschrieben, beide sprachen akzentfrei Russisch und hatten blonde Haare. Ein Mann trug eine dunkle Daunenjacke und hatte einen Drei-Tage-Bart, der andere ein auffälliges rundes Gesicht, große Wangenknochen, breite Schultern und einen Vollbart.

Mögliche Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich Maistraße, Thalkirchner Straße, Pestalozzistraße und Häberlstraße etwas wahrgenommen haben, was mit der Tat in Verbindung stehen könnte, werden von der Polizei gebeten, sich zu melden. Das geht unter der Telefonnummer 089/29100 beim Polizeipräsidium München oder jeder anderen Dienststelle.