Blitzmarathon in Bayern

Wo heute in München noch geblitzt wird

24.03.2022, 11:43 Uhr | t-online

Ein Polizist in Bayern mit Radarpistole beim Blitzmarathon 2021 (Archivbild): In München soll wieder an rund 150 Stellen geblitzt werden. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Am 24. März veranstalten Polizei und Innenministerium in Bayern einen Blitzmarathon. Auch in München werden zahlreiche Radarkontrollen aufgestellt. t-online verrät, wo man besonders auf den Tachometer achten muss.

Bereits seit Donnerstagmorgen läuft in Bayern der Blitzmarathon, bei dem die Polizei an besonders vielen Straßen angekündigt Radarkontrollen aufbaut. Für Autofahrer heißt das: Besondere Vorsicht auf dem Weg in die Arbeit, zum Einkaufen oder ins Restaurant, um nicht zu schnell unterwegs zu sein. Sonst kann es teuer werden.

Bayerns Innenminister Joachim Hermann erklärt die Hintergründe: "Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten." Es gehe nicht darum, "möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken". Darum sind die Kontrollstellen auch im Vorfeld bekannt. t-online hat zusammengestellt, wo die Blitzer in München aufgestellt sind.

Blitz-Marathon in München: Das sind die Stellen

Allein in der Landeshauptstadt hat die Polizei im Vorfeld rund 150 Stellen gemeldet, an denen geblitzt werden soll. Die Stellen bedeuten nicht, das an den Orten für den ganzen Tag Radarfallen aufgestellt sind. An den genannten Stellen rückt die Polizei zu unbekannter Zeit an oder ab.

Candidstraße

Marsplatz

Bavariaring

Schwanthalerstraße

Ruppertstraße

Ganghoferstraße

Wittelsbacherstraße

Donnersberger Brücke

Ifflandstraße

Oettingenstraße

Steinsdorfstraße

Richelstraße

Arnulfstraße

Dom-Pedro-Platz

Schwere-Reiter-Straße

Menzinger Straße

Aindorferstraße

Landsberger Straße

Blumenauer Straße

Willibaldstraße

Ackermannstaße

Görresstraße

Schellingstraße / Schwindstraße

Rund 150 Blitzstellen beim Blitzmarathon in München

Tengstraße

Ungererstraße

Leopoldstraße

Biedersteiner Straße

Isarring

Milbertshofener Straße

Landshuter Allee

Moosacher Straße

Aschenbrennerstraße

Dülferstraße

Weitlstraße

Caracciolastraße

Schleißheimer Straße

Anton-Will-Straße

Bernaysstraße

B 11

Frankfurter Ring

Freisinger Landstraße

Heidemannstraße

Ingolstädter Straße

Paul-Hindemith-Allee

Voelckerstraße

Baubergerstraße

Georg-Brauchle-Ring

Wintrichring

Am Blütenanger

Blitzmarathon in München 2022: Vorsicht in der Allacher Straße

Dachauer Straße

Feldmochinger Straße

Franz-Sperr-Weg

Karlsfelder Straße

Lassallestraße

Lerchenauer Straße

Lerchenstraße

Allacher Straße

Ludwigsfelder Straße

Manzostraße

Von-Kahr-Straße

Waldhornstraße

Killerstraße

Josef-Felder-Straße

Weinberger Straße

Bodenseestraße

Maria-Eich-Straße

Bergsonstraße

Kronwinkler Straße

Pippinger Straße

Eschenrieder Straße

Langwieder Hauptstraße

Riesenburgstraße

Albert-Roßhaupter-Straße

Johann-Clanze-Straße

Plinganserstraße

Pfeuferstraße

Großhaderner Straße

Polizei blitzt am 24. März an vielen Stellen

Kurparkstraße

Schroefelhofstraße

Würmtalstraße

Ehrwalder Straße

Fürstenrieder Straße

Südparkallee

Baierbrunnerstraße

Boschetsrieder Straße

Kreppeberg

Tölzer Straße/Steinerstraße

Forst-Kasten-Allee

Graubündener Str./Pontresinaweg

Stäblistraße

Züricher Straße/Limmatstraße

Heilmannstraße

Herterichstr./Watteaustraße

Perlacher Straße

Pfälzer-Wald-Straße

Geiselgasteigstraße

Grünwalder Straße / Tauernstraße

Harthauser Straße

Chiemgaustraße Bundesstraße

Tegernseer Landstraße/Emersonstraße

Lothringer Straße

Balanstraße

Blitzmarathon auch in der Rosenheimer Straße

Claudius-Keller-Straße

Rosenheimer Straße

Wilramstraße

Zeppelinstraße

St.-Michael-Straße

Berg-am-Laim-Straße /Josephsburgstraße

Berg-am-Laim-Straße/Baumkirchnerstraße

Einsteinstraße / Bothestraße

Mühlbaurstraße

Stuntzstraße

Heinrich-Wieland-Straße

Karl-Marx-Ring

Ständlerstraße

Am Hain

Carl-Wery-Straße/Arnold-Sommerfeld-Straße

Gänselieselstraße

Murnauer Straße

Putzbrunner Straße

Feldbergstraße

Halfinger Straße

Truderinger Straße

Zehntfeldstraße

Friedenspromenade

In der Heuluss

Wasserburger Landstraße

Ottendichler Straße

Thomas-Hauser-Straße

Töginger Straße

Willy-Brandt-Allee

Oberföhringer Straße

Effnerstraße

Englschalkinger Straße

Daglfinger Straße/Sensburger Straße

Johanneskirchner Straße

Verdistraße

Bodenseestraße/Hans-Steinkohlstraße