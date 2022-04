"Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys"

Münchner Band landet überraschend auf Platz 1 der Albumcharts

Roy Bianco (links) und Die Abbrunzati Boys vor dem Kollosseum in Rom (Archivbild). Ihre Band hat Platz 1 in den deutschen Albumcharts erreicht. (Quelle: Ludwig van Borkum)

Mit ihrem zweiten Album steht die Italo-Schlager-Gruppe "Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys" auf Platz 1 der Album-Charts. Für ihre Fans sind die sechs Musiker aus Augsburg und München schon lange Weltstars, kommende Woche spielen sie auch in München.

"Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys" ist eine Band, die es ganz offenbar länger gibt als all ihre Mitglieder. Und nun, pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum steht sie erstmals auf Platz 1 der deutschen Album-Charts. Klingt verwirrend? Das soll es vielleicht auch. Die Band hat sich um sich selbst einen wahren Epos erdacht, an dem die Selbstironie nicht zu übersehen ist. Aber Vorsicht: Die sechs Musiker aus Augsburg und München fallen nie aus ihrer Rolle.

Zu den harten Fakten: Seit Karfreitag steht das zweite "Roy Bianco"-Album "Mille Grazie" auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Damit verdrängt es niemand geringeren als die Red Hot Chili Peppers. Gemeinsam mit Roy Bianco aus Augsburg ist der Münchner "Die Abbrunzati Boys" – ja, damit ist tatsächlich eine einzelne Person gemeint – Sänger, Komponist und Texter der Gruppe.

Band aus München und Augsburg singt deutsch und italienisch

Ihre Musikrichtung war auf den besten Plätzen der Albumcharts schon lange nicht mehr zu finden: Die sechs Künstler singen Italo-Schlager, meist in deutsch, teils aber auch auf italienisch. Die Genregrenzen interpretieren sie indes fließend. Gegründet wurde die Gruppe 2016 – auch, wenn ihre Fans das so niemals sagen würden.

Im Roy-Bianco-Kosmos war das Jahr 2016 nicht der Zeitpunkt der Bandgründung – sondern eines großen Comebacks. Denn die Geschichte, die die Band über sich erzählt, geht so: 1982 trafen sich Roy Bianco und "Die Abbrunzati Boys" und gründeten eine Band, in Sirmione am Gardasee, versteht sich.

Bungo Jonas, Ralph Rubin, Eisensepp und Blechkofler in Italien (Archivbild): Gemeinsam mit den Sänger Roy Bianco und Die Abbrunzati Boys stehen die Musiker auf Platz 1 der Albumcharts. (Quelle: Ludwig van Borkum)



Die restlichen Bandmitglieder kamen zwei Jahre später hinzu. Zum Schlagerfestival in Rio de Janeiro formierte sich die Gruppe in ihrer heutigen Besetzung. Bis in die Neunziger feierten die sechs Musiker große Erfolge, bevor es 1997 zum Bruch kam. 19 Jahre sah und hörte man nichts von der Band. Bis zum "Comeback" 2016.



"Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys" in München



Wie zum Beweis verkauft die Band Tourshirts vom "Giro '92" oder der Welttournee 1994. Die Erzählung hat sich lange verselbstständigt. Unter den Youtube-Videos kommentieren Fans – im Roy-Bianco-Kosmos "Tifosi" genannt – Urlaubserzählungen aus den Achtzigern, die sie mit Liedern der Band verbinden.

Im aktuellen Jahrzehnt verschaffte sich die Band größere Bekanntheit durch Auftritte in Werbespots für eine Tiefkühlpizza oder Lidl. Mit "Mille Grazie" erreicht sie nun ihre erste Chartplatzierung überhaupt – und das gleich ganz vorne. Geholfen hat dabei sicher auch, dass die CDs der Band im Paket mit Konzertkarten verkauft wurden.

Roberto Blanco sendet Grüße an Roy Bianco







Die Tournee startet am kommenden Wochenende. Nach einem Auftritt in Wien folgt bereits am zweiten Tag ein Konzert in der Heimat, zumindest für "Die Abbrunzati Boys". Am kommenden Sonntag spielt er mit seinen Kollegen in München. Der Auftritt ist schon lange ausverkauft.

Sogar Roberto Blanco wünschte der Gruppe kürzlich alles Gute. Dessen Anwälte hatten gerüchteweise dafür gesorgt, dass sich die Band einst von Roberto Bianco in Roy Bianco umbenennen musste. So ganz bestätigt wurde die naheliegende Vermutung allerdings nie. Wie es nun zur herzlichen Videobotschaft des Schlagerstars ("Ein bisschen Spaß muss sein") kam? "Manchmal nimmt man nur ein bisschen Geld in die Hand und dann funktionieren Dinge", sagte Roy Bianco kürzlich in einem Interview mit dem Augsburger Uniradio "Kanal C".