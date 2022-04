München

Bildungsgewerkschaft schließt sich Verdi-Streikaufruf an

30.04.2022, 16:23 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) schließt sich dem Streikaufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an. Bereits am Donnerstag hatte Verdi für kommende Woche auch in Bayern vorübergehende Arbeitsniederlegungen in sozialen Berufen, der Kinderbetreuung und der Behindertenhilfe angekündigt. Vor der dritten Tarifrunde am 16. und 17. Mai soll damit der Druck auf die Arbeitgeberseite erhöht werden. Aktionen sollen unter anderem in Straubing, Landshut, München, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Regensburg, Augsburg, Ingolstadt, Forchheim und Würzburg stattfinden.

Der GEW geht es vor allem darum, die Berufsfelder für junge Menschen attraktiver zu machen. "Nur so kann dem in den kommenden Jahren immer dramatischer werdenden Fachkräftemangel begegnet werden", so Gerd Schnellinger, stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Bayern.