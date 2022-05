Ungew├Âhnliches Geschenk: Fahne des Olympischen Dorfes

Da habe es die Einladung vom Veranstalter an Schladen als Ehrengast gegeben, die Kn├╝ll so sicher macht. Und die Fahne des Olympischen Dorfes, die heute in Kn├╝lls Haus im nieders├Ąchsischen Danneberg liegt. Nach Schladens Tod vor rund einem Jahr kam sie dort hin. Walther Tr├Âger, B├╝rgermeister des Olympischen Dorfes 1972, hatte sie dem Kugelsto├čer nach den Spielen geschenkt. So erz├Ąhlt es Kn├╝ll. Er will, dass die Fahne nun wieder zur├╝ck nach M├╝nchen kommt. Nur in M├╝nchen, da will man das wohl nicht.