Nübel über Bayern-Rückkehr in 2023

Torwart Alexander N├╝bel sieht f├╝r sich beim FC Bayern M├╝nchen keine Zukunft, wenn Nationalkeeper Manuel Neuer noch weiter f├╝r den deutschen Fu├čball-Rekordmeister spielen sollte. "Stand jetzt komme ich 2023 zur├╝ck", sagte der fr├╝here Schalker am Dienstag bei einer Medienrunde von Ligue 1 und Dazn. Der 25-J├Ąhrige ist bis zum 30. Juni 2023 an die AS Monaco ausgeliehen, sein Vertrag in M├╝nchen ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. "Wenn Manuel noch da sein sollte, wird das glaube ich nichts mehr", meinte N├╝bel, der Stammkeeper bei den Monegassen ist. Es mache dann "keinen Sinn, dass ich zur├╝ckkomme".