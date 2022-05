Kahn: "Für die Spannung muss die Konkurrenz sorgen"

Bayern-Boss Oliver Kahn wünscht sich mehr Spannung in der Fußball-Bundesliga, sieht aber die Verfolger in der Pflicht. "Wir haben nichts gegen ein Titelrennen mit viel Spannung. Im Gegenteil", sagte der Vorstandschef des Fußball-Rekordmeisters der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag). Er fügte an: "Aber am Ende mit einem deutschen Meister FC Bayern!"