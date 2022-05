FCB und Gnabry: "Meinungsverschiedenheiten" im Vertragspoker

Problematischer gestaltet sich die Situation dagegen bei Nationalspieler Serge Gnabry (26). "Bei Serge gibt es noch ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber die k├Ânnen wir hoffentlich ausr├Ąumen", sagte Hainer am Sonntag im Sport1-"Doppelpass". Erkl├Ąrtes Ziel des Vereins sei es weiterhin, den Offensivspieler ├╝ber die kommende Saison hinaus zu binden.

Gnabrys Vertrag l├Ąuft am 30. Juni 2023 aus. Er k├Ânnte dann abl├Âsefrei wechseln. Bei Gnabry geht es ums Geld. Dem Vernehmen nach will er in eine ├Ąhnliche Gehaltsstufe vorsto├čen wie Leroy San├ę oder Kingsley Coman, mit denen er auf den Fl├╝gelpositionen konkurriert.