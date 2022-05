Künstler fertigt Statue von Gerd Müller an

Seit Januar arbeitet Deiss an dem Kunstwerk. Sein Modell aus Ton ist bald fertig. Danach sind Formen und Abdrücke aus Gips, Silikon und Wachs nötig, damit selbst Haare detailliert zu sehen sind. "Herausfordernd ist die Gewichtsverteilung, da Müller nur auf einem Bein steht", sagt Deiss. Die eigentliche Bronzestatue wird in einer Glocken- und Kunstgießerei in Hessen erstellt werden.

München: FC Bayern finanziert die Statue mit

In Nördlingen aufgestellt werden soll das Denkmal am 15. August – dem ersten Todestag Müllers. Wo genau, ist allerdings noch strittig. Viele Bürger in Nördlingen sehen es kritisch, dass die Stadt die Statue nicht zentral in der Innenstadt, sondern vor der Stadtmauer aufstellen will. Die Vertreter eines Bürgerbegehrens fordern, dass das Denkmal auf dem früheren Pausenhof der Volksschule, die Müller einst besuchte, errichtet wird. Das Gebäude wird heute als Kulturzentrum genutzt und ist keine 100 Meter vom Rathaus entfernt.