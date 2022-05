Handel mit Tischreservierungen sorgt für weiteren Prozess

Nicht straf-, sondern zivilrechtlich geht es dann am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) München um einen ganz anderen Fall: Das Gericht muss sich mit der Frage beschäftigen, ob der Handel mit Tischreservierungen "im Wege des Zweitmarkts" zulässig ist oder nicht. Die Betreiber des Festzeltes "Ochsenbraterei" haben einen Händler nämlich verklagt, weil er Reservierungen ihn ihrem Zelt anbot.

Das Landgericht München I hatte der Klage stattgegeben, der Händler ging dagegen in Berufung. Nach Gerichtsangaben ist es der erste in einer Reihe ähnlicher Fälle, der nun in zweiter Instanz obergerichtlich behandelt wird.

Ebenfalls am Donnerstag und ebenfalls am Münchner OLG geht der Blick dann auch in die Ferne: Das Gericht muss sich mit der Frage befassen, ob ein in Dubai geplantes Oktoberfest auch so heißen darf.

Einstweilige Verfügung gegen internationale Wiesn-Kopien

Die Stadt München hatte 2021 beim Landgericht München I eine einstweilige Verfügung erwirkt, die es den Veranstaltern untersagte, mit Formulierungen wie "Dubai Oktoberfest", "Oktoberfest goes Dubai" oder "Das traditionelle Oktoberfest am Ort der EXPO 2021 Weltausstellung" für die geplante Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu werben. Dagegen legten die Veranstalter Berufung ein. Ihre Begründung: Das Kennzeichnen "Oktoberfest" werde vielfach verwendet und sei "kennzeichnungsschwach".