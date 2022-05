USA erlegen Allianz harte Strafe auf

Die US-Regierung erlegt der Allianz nach hohen Fondsverlusten eine harte Strafe auf: Der Münchner Konzern muss fast 850 Millionen Dollar zahlen, außerdem darf die verantwortliche Vermögensverwaltung Allianz Global Investors ihr US-Geschäft nicht mehr in der bisherigen Form weiterführen. Deswegen wird die AGI-Tochtergesellschaft in den USA ihre dortiges Geschäft mit etwa 120 Milliarden Dollar Kundengeldern auf einen "neuen US-Partner" übertragen, wie die Allianz am Dienstag in München mitteilte.