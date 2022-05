Porsche-Fahrer rast auf Polizei zu – Schüsse

Erst flüchtet der Fahrer, dann überfährt er mehrere rote Ampeln und attackiert Polizisten mit seinem Auto: Die Polizei berichtet von einem gefährlichen Einsatz in Sendling. Am Ende schießen die Beamten.

Weil ein 29-Jähriger in München Polizisten mit seinem Auto attackiert hat, haben die Beamten auf das Fahrzeug des Mannes geschossen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Demnach hätten die Polizisten das Auto in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrolliert, der Fahrer sei dann geflüchtet, um anschließend frontal auf die Beamten zuzufahren.

Der Polizei zufolge sind die Beamten auf den Porsche Cayenne aufmerksam geworden, weil es ein "auffälliges Fahrverhalten aufwies". Vor der folgenden Kontrolle versuchte der Fahrer zu flüchten, der in Begleitung zweier 22-jähriger Frauen war. Von der Tegernseer Landstraße in Giesing sei er dabei über mehrere rote Ampeln in Richtung Sendling gerast.