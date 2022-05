Städtetag: Bund soll Wohnkosten für Ukrainer übernehmen

Der Bund sollte aus Sicht des Bayerischen St├Ądtetags dauerhaft die Kosten f├╝r die Unterbringung ukrainischer Kriegsfl├╝chtlinge ├╝bernehmen. Weil diese ab Juni nicht mehr unter das Asylbewerber-Leistungsgesetz fallen, sondern Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch erhalten - also meistens Hartz IV -, m├╝ssten eigentlich die Kommunen ein Drittel der Kosten f├╝r Unterkunft und Heizung ├╝bernehmen, sagte St├Ądtetagsvorsitzender Markus Pannermayr am Donnerstag in M├╝nchen. Dies sei aber angesichts der oft klammen Kassen nicht leistbar.