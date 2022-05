Füracker: Steuerprivileg für Sportvereine beibehalten

M├╝nchen F├╝racker: Steuerprivileg f├╝r Sportvereine beibehalten Von dpa 20.05.2022 - 08:42 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bayerns Finanzminister Albert F├╝racker (CSU). (Quelle: Daniel Karmann/dpa/dpa-bilder)

Bayerns Finanzminister Albert F├╝racker (CSU) fordert die Beibehaltung eines traditionellen Steuerprivilegs f├╝r Sportvereine, das nach einem Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs (BFH) in Frage steht.

Angesichts dieser Rechtsprechung bestehe dringender Kl├Ąrungs- und vor allem Handlungsbedarf, sagte F├╝racker der Deutschen Presse-Agentur in M├╝nchen. "Unseren Sportvereinen muss die Steuerbefreiung f├╝r Leistungen im engen Zusammenhang mit Sport weiterhin umfassend erhalten bleiben", forderte er. Der Bund als Gesetzgeber m├╝sse hier unverz├╝glich t├Ątig werden. Er habe sich hierzu auch schon an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gewandt.

Der Hintergrund: Viele gemeinn├╝tzige Sportvereine bieten neben dem eigentlichen Sportangebot auch Leistungen in engem Zusammenhang mit Sport an. Sie vermieten beispielsweise Sportger├Ąte wie Golfcaddies, Squash- oder Tennisausr├╝stung. Diese Dienstleistungen sind zwar laut Finanzministerium nicht nach nationalem Recht von der Umsatzsteuer befreit. Aufgrund einer EU-Richtlinie habe aber im Verwaltungsvollzug in der Vergangenheit von einer Umsatzsteuerentrichtung abgesehen werden k├Ânnen. Dies sei auch bundesweit ├╝berall so gehandhabt worden.

Nun hat der BFH allerdings entschieden, dass entgegen der bisher von den Finanz├Ąmtern ge├╝bten Praxis Angebote von Sportvereinen an ihre Mitglieder gegen allgemeine Mitgliedsbeitr├Ąge "steuerbar" sind. Sportvereine m├╝ssen also laut BFH nunmehr damit rechnen, "dass die Rechtsprechung ihre Leistungen an Mitglieder ohne Berufungsm├Âglichkeit als umsatzsteuerpflichtig ansieht". Gesetzgeberisch l├Âsen k├Ânnte der Bund dies - so jedenfalls auch die Einsch├Ątzung des BFH - durch eine ├änderung des Umsatzsteuergesetzes.