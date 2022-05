Drei Männer sollen über 100 Pakete gestohlen haben

Drei Mitarbeiter eines Versandunternehmens sollen in M├╝nchen ├╝ber 100 Pakete gestohlen haben. In den P├Ąckchen seien unter anderem hochwertige Kleidung, Elektronik-, Sport- und Kosmetikartikel gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Mitarbeiter einer Wohneinrichtung, in der die 21 bis 30 Jahre alten M├Ąnner lebten, h├Ątten den mutma├člichen Diebstahl der Polizei gemeldet.