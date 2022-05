Siemens Energy baut Struktur um: Weniger Hierarchieebenen

Beim Energietechnikkonzern Siemens Energy stehen die Zeichen auf Umbau. Das Unternehmen will seine Struktur umbauen und zahlreiche Hierarchieebenen abschaffen, wie es am Dienstag mitteilte. Ab dem n├Ąchsten Gesch├Ąftsjahr, das bei Energy im Oktober beginnt, wird das bisherige Segment Gas and Power in drei Gesch├Ąftsbereiche (Business Areas) aufgeteilt. Die Ank├╝ndigung kommt in bewegten Zeiten: Erst am Wochenende hatte Energy angek├╝ndigt, seine Windkrafttochter Gamesa komplett aufkaufen und von der B├Ârse nehmen zu wollen.