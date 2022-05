Matthäus über Lewandowski: Beziehung zu Bayern zerbrochen

Rekord-Nationalspieler Lothar MatthĂ€us bedauert das scheinbar zerrĂŒttete VerhĂ€ltnis zwischen Fußball-Meister FC Bayern MĂŒnchen und seinem TorjĂ€ger Robert Lewandowski. "Ich finde es schade, dass die Situation so weit gekommen ist. Zuletzt ist einiges passiert, was diese tolle Beziehung zerbrochen hat, weil man nicht rechtzeitig miteinander gesprochen hat", schrieb MatthĂ€us in seiner Sky-Kolumne.