Ex-Mönch: Kirche geht "an Realität der Gesellschaft vorbei"

Die römisch-katholische Kirche hat sich aus Sicht des frĂŒheren Benediktinermönchs Anselm Bilgri inzwischen meilenweit von den meisten Menschen entfernt. "Das geht alles völlig an der RealitĂ€t der Gesellschaft vorbei", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in MĂŒnchen. Er selbst trat Ende 2020 aus seiner alten Kirche aus - und in die altkatholische ein. Dort ist der 68-JĂ€hrige, der im vergangenen Jahr seinen langjĂ€hrigen Partner Markus heiratete, inzwischen wieder als Priester tĂ€tig. "Ich wollte in einer Kirche sein, in der ich mit meinem Mann verheiratet sein kann", sagte er.