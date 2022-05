Max-Planck-Gesellschaft forscht gemeinsam mit Amazon

Die Max-Planck-Gesellschaft und Amazon kooperieren bei der Erforschung k├╝nstlicher Intelligenz. Der US-Konzern und die Forschungsgesellschaft rufen daf├╝r einen "Science Hub" in T├╝bingen ins Leben, wie Amazon Deutschland am Freitag in M├╝nchen mitteilte. Kooperiert wird aber nicht nur in T├╝bingen. Der f├╝r f├╝nf Jahre abgeschlossene Rahmenvertrag umfasst demnach zun├Ąchst die vier Max-Planck-Institute f├╝r Intelligente Systeme, f├╝r Softwaresysteme, f├╝r Informatik und f├╝r biologische Kybernetik, soll aber f├╝r weitere Max-Planck-Institute offen sein.