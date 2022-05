Kahn über Lewandowski: Wertschätzung "keine Einbahnstraße"

Bayern M├╝nchens Vorstandsboss Oliver Kahn hat mit Unverst├Ąndnis auf die ├Âffentlichen Aussagen von Robert Lewandowski reagiert, in denen der polnische Torj├Ąger auf seinen vorzeitigen Abschied aus M├╝nchen gedr├Ąngt hatte. "Warum Robert diesen Weg gew├Ąhlt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche ├äu├čerungen in der ├ľffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfu├čballer - ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat", sagte der fr├╝here Nationaltorwart am Montag beim TV-Sender Sport1.