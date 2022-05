Tankstellen rechnen wegen Steuersenkung mit großem Andrang

An Zapfs├Ąulen in Bayern k├Ânnten sich am Mittwoch lange Autoschlangen bilden. Die Tankstellen erwarten wegen der Senkung der Kraftstoffsteuer zum 1. Juni ab dem fr├╝hen Morgen einen gro├čen Andrang. "Wir stellen uns deshalb auf Leerst├Ąnde ein", sagte der f├╝r die Tankstellen zust├Ąndige Vizepr├Ąsident des Verbands des Kraftfahrzeuggewerbes in Bayern, G├╝nter Friedl, in M├╝nchen. An den Tankstellen k├Ânnten Benzin und Diesel zum Teil ausverkauft sein.