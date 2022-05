Wechsel: Tillman kann für US-Nationalmannschaft spielen

Dem erwarteten Debüt vom Malik Tillman vom FC Bayern München in der Fußball-Nationalmannschaft der USA steht nichts mehr im Wege. Wie die Nachrichtenagentur AP am Dienstag berichtete, hat der Weltverband FIFA den Wechsel des 20 Jahre alten Stürmers vom Deutschen Fußball-Bund zum US-Verband am Montag genehmigt. Damit kann der bisherige deutsche U21-Nationalspieler im Freundschaftsspiel an diesem Mittwoch in Cincinatti gegen Marokko erstmals für die Nationalmannschaft auflaufen.