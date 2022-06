Salihamidzic: Vertragsverlängerung mit Nübel vorstellbar

Der FC Bayern M├╝nchen will nach der Verl├Ąngerung des Vertrages von Nationaltorwart Manuel Neuer auch mit dem derzeit nach Monaco verliehenen Ersatzmann Alexander N├╝bel weiterarbeiten. "Wir k├Ânnen uns sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu verl├Ąngern. Wir werden mit Alex und seinem Berater alle Schritte in engem Austausch abstimmen und immer die beste L├Âsung f├╝r den FC Bayern und Alex suchen und finden", sagte Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic der "Sport Bild" (Mittwoch).

N├╝bel ist noch bis 2023 an die AS Monaco verliehen. Er hatte Anfang Mai deutlich gemacht, dass er sich nicht noch mal hinter Neuer einreihen wolle. Der 25-J├Ąhrige ist bis zum 30. Juni 2023 an die AS Monaco ausgeliehen, sein Vertrag in M├╝nchen ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. "Wenn Manuel noch da sein sollte, wird das glaube ich nichts mehr", meinte N├╝bel, der Stammkeeper bei den Monegassen ist. Es mache dann "keinen Sinn, dass ich zur├╝ckkomme".