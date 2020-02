Kurioses Versteck

Drogenpaket nach Nürnberg als Geschenk deklariert

10.02.2020, 11:49 Uhr | t-online.de

Zollbeamte haben am Flughafen Leipzig in einem Paket Drogen gefunden. Der Empfänger war eine Spedition in Nürnberg. Beim Zugriff in Franken haben die Ermittler noch mehr Drogen sichergestellt.

Zollfahnder am Leipziger Flughafen haben Ende November 550 Gramm Kokain in einem Paket entdeckt. Sie haben die Ermittlungen an Kollegen in Nürnberg übergeben. Die Empfänger sind Mitte Dezember festgenommen worden. Das teilte das zuständige Zollfahndungsamt am Montag mit.

Demnach fanden die Zollfahnder in Leipzig die 550 Gramm Kokain in einem Aquariumfilter aus Guatemala. Sie untersuchten, die als Geschenk deklarierte Postsendung mit einem Röntgengerät. Dabei fiel ihnen ein Fremdkörper auf.



Geöffneter Aquariumfilter: In der schwarzen Folie ist Kokain eingewickelt. (Quelle: Zoll)



Da das Paket an eine Nürnberger Spedition adressiert war, übernahmen die dortigen Beamten die weiteren Ermittlungen. Mit Hilfe einer fingierten Übergabe der Drogen an den Empfänger Mitte Dezember sei ein Hintermann ermittelt worden. Beide wurden noch am gleichen Tag durch die Polizei Nürnberg festgenommen.

Bei den Durchsuchungen der Wohnungen der Verdächtigten in Nürnberg und Allersberg hätten die Beamten etwa 40 Gramm weitere Drogen sichergestellt. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen. Der Angestellte der Spedition, der das Paket entgegen nahm, ist einen Tag vor Weihnachten gegen Auflagen aus der Haft entlassen worden. Die Ermittlungen laufen noch.