Ausflugsziel k├Ânnte auch die Festspiel- und Universit├Ątsstadt Bayreuth sein, die mit dem Regionalexpress in unter einer Stunde von N├╝rnberg aus anzufahren ist. Ellingen im Naturpark Altm├╝hltal lockt genauso wie Pottenstein, das bekannte Felsenst├Ądtchen in der Fr├Ąnkischen Schweiz.

Auch Bad Berneck im Fichtelgebirge ist nur anderthalb Stunden entfernt, ├Ąhnlich wie Ebern, eine mittelalterliche Kleinstadt, gelegen im Naturpark Ha├čberge. Einen Besuch wert ist ebenfalls das Fr├Ąnkische Weinland, etwa der Ort Kitzingen, mit rund 50 Minuten Fahrtzeit.

Die bayerische Hauptstadt M├╝nchen ist f├╝r Ausfl├╝gler in etwas mehr als anderthalb Stunden direkt per Regionalexpress erreichbar. F├╝r Tagestouristen ist auch Regensburg interessant, das sich ohne Umstiege in rund einer Stunde ansteuern l├Ąsst. Augsburg ist direkt in unter zwei Stunden erreichbar.

Mit dem 9-Euro-Ticket von N├╝rnberg in die Hauptst├Ądte

Auch au├čerhalb Bayerns ist mit der Fahrkarte einiges drin. So ist Th├╝ringens Hauptstadt Erfurt mit dem Regionalexpress vier Stunden entfernt, ├Ąhnlich wie Leipzig in Sachsen sogar ohne Umstieg. Nach Dresden kommen Reisende in f├╝nf Stunden und mit zwei Umstiegen.

Domstufen-Festspiele in Erfurt (Symbolbild): Mit dem 9-Euro-Ticket von N├╝rnberg in die th├╝ringische Hauptstadt. (Quelle: Photo2000/imago-images-bilder)

Der Nahverkehr reicht auch nach Hessen. Frankfurt am Main ist mit dem Zug in 3,5 Stunden zu erreichen. Ähnlich lange dauert eine Zugfahrt nach Stuttgart in Baden-Württemberg.

Wer mehr Zeit mitbringt, kommt mit dem Ticket sogar bis nach Berlin. Sieben Stunden und drei Umstiege etwa in Hof und Chemnitz sp├Ąter ist man in der Hauptstadt. Auch ein Ausflug nach Hamburg ist so von N├╝rnberg aus m├Âglich: Mit dem Nahverkehr dauertÔÇÖs zehn Stunden.