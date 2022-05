Aufgewachsen in einer J├Ągerfamilie sei die 37-J├Ąhrige mit Bildern von "Gei├čen in Fetzen" gro├č geworden, sagt sie im Gespr├Ąch mit t-online . Fehlende Gliedma├čen und Fleischwunden bei Hasen oder Rehen: Oft sind daran Hunde schuld, deren Besitzer sie im Wald frei herumlaufen lassen. "Das ist eine ganz h├Ąssliche Art, Tiere sterben zu lassen." Die Verantwortung sollte nicht beim eigenen Tier enden. Das sei die moralische Verpflichtung eines jeden Tierhalters, mahnt Frisch.

Keine Leinenpflicht in Bayern

Bundesweit gibt es keine einheitliche Leinenpflicht f├╝r Hunde. In vielen Bundesl├Ąndern m├╝ssen Hunde im Fr├╝hjahr an die Leine, wenn sie im Wald und auf dem Feld oder in Gr├╝nanlagen unterwegs sind. In Bayern gibt es diese Leinenpflicht nicht, Hunde k├Ânnen sich frei in der Natur bewegen. Allerdings k├Ânnen die Kommunen ihre eigenen Bestimmungen festlegen.