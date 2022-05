Ein Gro├čbrand in einem Kita-Neubau ersch├╝tterte ganz N├╝rnberg. Wie kam es zu dem Feuer? Die Polizei gibt neue Details bekannt. Und ermittelt mittlerweile wegen Verdachts der Volksverhetzung.

Eine Rauchwolke ├╝berschattete N├╝rnberg : Anfang Mai ist der Neubau einer Kindestagesst├Ątte in der Gr├╝newaldstra├če abgebrannt. In den Sozialen Netzwerken macht nun ein hetzerisches Video auf einschl├Ągigen Seiten die Runde, das ukrainische Fl├╝chtlinge f├╝r das Feuer verantwortlich macht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Voksverhetzung.

In dem Video hei├čt es, dass Wodka-Flaschen im Hof gefunden wurden, die angeblich von ukrainischen Bauarbeitern stammen sollen ÔÇô untermalt mit tendenzi├Âser Bildsprache und ohne jegliche Quellenangabe. Weil der Polizei der "Befehl" gegeben worden sein soll, "Fl├╝chtlinge nicht zu bestrafen", w├╝rde die Spur nicht verfolgt.

Das sei Quatsch, betont das Polizeipr├Ąsidium Mittelfranken in einer Mitteilung. Die Behauptungen seien falsch und irref├╝hrend.

Polizei ermittelt wegen Verdacht auf Volksverhetzung

Sogar der Name eines Polizisten, der diese vermeintliche Wahrheit ans Licht gebracht haben will, kursiert im Netz. Eine Sprecherin erkl├Ąrt auf Nachfrage von t-online, dass in Mittelfranken kein Kollege unter diesem Namen bekannt sei.