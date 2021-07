PCR- statt Schnelltest?

Nicht-Geimpfte müssen laut Bericht mit Einschränkungen rechnen

14.07.2021, 08:41 Uhr | dpa

Eine Corona-Teststation in Stuttgart (Archivbild): Ungeimpfte Personen könnten im Südwesten künftig PCR- statt Schnelltests für die Gastronomie vorlegen müssen. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Baden-Württemberg will laut einem Bericht seine Corona-Verordnung der aktuellen Situation anpassen. Dann könnten für vollständig Geimpfte alle Einschränkungen wegfallen – während für Ungeimpfte welche dazukommen.

Die baden-württembergische Landesregierung erwägt einem Zeitungsbericht zufolge, dass für vollständig Geimpfte alle Corona-bedingten Einschränkungen entfallen sollen.



"Freiheit für vollständig Geimpfte und eine verschärfte Testpflicht für nicht geimpfte Erwachsene – diese Fragen diskutieren wir, wir entscheiden das spätestens im August", sagte der Amtschef im Sozialministerium, Uwe Lahl, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" am Mittwoch. Das Leben für nicht geimpfte Erwachsene werde schon bald schwer werden.

Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen) spricht (Archivbild): Er will Ende des Monats eine neue Corona-Verordnung vorlegen.



Diese Menschen würden "in den kommenden Wochen viele Testungen benötigen, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können", wurde der Amtschef weiter zitiert. Das Haus von Ressortchef Manfred Lucha (Grüne) will Ende Juli die aktualisierte Corona-Verordnung vorlegen.

Es sei denkbar, dass nicht Geimpfte oder Genesene dann statt Schnelltests einen negativen PCR-Test vorlegen müssten, etwa in der Gastronomie, so Lahl. Zudem stelle sich die Frage, ob sie selbst dafür zahlen müssten.